ROMA – Piccolo incidente domestico per Mara Venier che su Instagram pubblica un video mentre esce da una clinica di Roma, sorretta da un’amica. La conduttrice di Domenica In si è infortunata il piede destro e stenta a camminare.

“Niente di grave, due dita steccate, ma tutto bene”, ha spiegato zia Mara che indossa un paio di infradito e mostra le dita fasciate mentre si avvicina claudicante alla telecamera. In particolare la conduttrice si sarebbe procurata la distorsione di un dito, sbattendo il piede contro un mobile di casa. “Sempre scalza in casa, ecco cosa capita. Siamo alle solite”, scrive in calce al post.

Insomma, a quanto pare, non sarebbe neppure la prima volta. Mara Venier però sembra prenderla col sorriso e saluta i passanti che le augurano una pronta guarigione. Non si farà certo fermare dal piccolo imprevisto: “Domenica si va in onda – assicura l’amica – anche con la distorsione”. Restate sintonizzati.

Fonte: Instagram