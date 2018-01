ROMA – Mara Venier è stata protagonista di un piccolo incidente durante la prima puntata dell’ Isola dei Famosi. Quasi alla fine della diretta, Alessia Marcuzzi ha chiamato la pubblicità, ma una volta che le telecamere sono tornate in studio, il pubblico si è accorto che stava succedendo qualcosa. Mara Venier, infatti, non riusciva più a sedersi sulla poltrona e, non appena ci provava, urlava dal dolore.

L’opinionista, contorta da dolore sulla poltrona, non ne poteva più di quel vestito. Il motivo erano le paillettes che le davano fastidio nelle parti intime, tanto che la conduttrice l’ha invitata ad alzarsi e a concludere la puntata in mezzo allo studio con lei: “Mara, come posso aiutarti? Il dolore è proprio lì, vieni con me in mezzo allo studio…”.