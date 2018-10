ROMA – Fan preoccupati per Mara Venier. La conduttrice veneta è da poco tornata alle redini di Domenica In dopo l’esperienza infelice delle presentatrice Benedetta e Cristina Parodi. Con lei il programma della domenica pomeriggio Rai sta andando molto bene, tanto che è in atto una vera e propria lotta degli ascolti con la amica e rivale Barbara D’Urso, che conduce l’analogo programma su Canale 5.

Ma a preoccupare i fan della Venier è una foto che lei stessa ha postato sul proprio profilo Instagram, in cui appare coperta fino al collo e con difficoltà a parlare, tra colpi di tosse e il naso chiuso dall’influenza.

Sembra che a mettere ko la conduttrice veneta sia stata una febbre molto alta, per la quale Mara Venier sta prendendo antibiotici. Ma i suoi sostenitori temono che domenica 7 ottobre non riesca ad essere presente in studio.

Al momento dalla Rai non è arrivato alcun comunicato riguardo ad una possibile sospensione di Domenica In. Il silenzio di Mara delle ultime ore potrebbe significare una ripresa. Per saperlo con certezza, però, bisognerà

Venier non ha dato aggiornamenti nelle ultime ore c’è da credere che domani il programma andrà in onda come previsto, e che il silenzio della conduttrice sia dovuto semplicemente al fatto che al momento è probabile che sia impegnata nelle prove. Non possiamo che augurarle buona guarigione.