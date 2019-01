ROMA – Malore in diretta per Mara Venier domenica 27 gennaio. La storica conduttrice veneta di Domenica In stava conversando con uno dei suoi ospiti, l’attore Vincenzo Salemme, quando ha accusato un forte dolore alla schiena: il classico colpo della strega. Tutto in diretta tv.

Il dolore non è però bastato a fermare la conduttrice, che ha continuato con l’intervista e c’ha anche scherzato su: “Ho il colpo della strega. Qualcuno me l’ha tirata”, ha detto con ironia. Una frecciatina che qualche telespettatore ha pensato potesse essere riferita alla ex amica e rivale in tv, Barbara D’Urso, che proprio nelle stesse ore di Domenica In conduce Domenica Live su Canale Cinque, dove è in onda anche con la fiction di prima serata La dottoressa Giò.