Mara Venier e Nicola Carraro, anniversario di nozze separati: lei a Roma, lui a Santo Domingo

ROMA – Oggi, 28 giugno, è l’anniversario di nozze di Mara Venier e Nicola Carraro. Ma i due non saranno insieme a festeggiarlo: lei è vincolata a Roma per motivi di lavoro, lui è a godersi mare e riposo nella loro villa a Santo Domingo. A farlo sapere è proprio Zia Mara che su Instagram pubblica una foto abbracciata teneramente al marito con una didascalia piuttosto malinconica: “Oggi è il nostro anniversario…13 anni …Ma tu sei a Santo Domingo con Bibì…”.

Nello stesso messaggio però la stessa conduttrice si premura di mettere subito a tacere le malelingue: “Ti amo lo stesso amore mio, ti risposerei ancora un milione di volte…”, precisa. Appena terminate le registrazioni del Premio Agnes, in onda su Rai Uno, Mara dovrà infatti presenziare a un altro evento decisamente importante: il matrimonio del figlio. Quindi potrà finalmente raggiungere la sua “vera botta di culo”, come ha teneramente definito lei la sua dolce metà.

Del resto, per la conduttrice veneta sta per aprirsi un’altra stagione professionale ricca di soddisfazioni. Stando alle indiscrezioni sui palinsesti autunnali, la Venier dovrebbe essere confermata alla guida di Domenica In, con una promozione: il contenitore si prolungherà fino alle 18.45 per poi dare direttamente la linea allo storico quiz show di RaiUno L’Eredità.

E non solo: sempre secondo orecchie indiscrete, Zia Mara sarà premiata anche con un nuovo programma in prime time che si dovrebbe intitolare La Porta dei Sogni. (Fonte: Instagram)