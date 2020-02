ROMA – Mara Venier alla conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, che sarà rinviata da Mediaset? La voce è stata rilanciata da TvBlog, su cui si legge che Mediaset, nelle scorse ore, avrebbe presentato alla conduttrice di Domenica In un’offerta vera e propria.

“Nelle ultime ore circolano insistentemente alcuni voci secondo le quali Mediaset avrebbe offerto alla conduttrice, tornata sulla tv pubblica due anni fa, la guida dell’Isola dei Famosi”, spiega TvBlog. “Da una parte Mediaset con una oggettiva difficoltà nella programmazione dei palinsesti, dall’altra una Rai eternamente in bilico per ragioni politiche”.

A spingere Mara Venier all’Isola dei famosi potrebbe essere quindi anche l’ultima diatriba avuta con il sindacato, scontro violento che ha fatto ipotizzare un addio immediato della conduttrice dalla Rai. Chi la conosce afferma che la Venier sarebbe amareggiata per le accuse mosse dagli organizzatori-ispettori di Produzione CPTV ROMA. La polemica sollevata su Facebook non è piaciuta alla presentatrice che, come ha sottolineato anche il marito Nicola Carraro su Instagram, potrebbe mettere in discussione la sua posizione nell’azienda di viale Mazzini. Alla fine della stagione infatti la Venier dovrà decidere se tornare al timone di Domenica In oppure no.

A questo si aggiunge la scelta della Venier di non scontrarsi con Barbara D’Urso e il ritorno di Domenica Live in versione integrale il weekend. Per ora sono solo indiscrezioni ma di certo l’Isola dei Famosi è un programma a cui Mara Venier è molto legata visto che per anni è stata opinionista accanto ad Alessia Marcuzzi. (fonte TV BLOG)