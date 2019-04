ROMA – Mara Venier crede al matrimonio di Pamela Prati e lo dice a Domenica In. Le nozze tra la soubrette sarda e Marco Caltagirone (di cui si mette in dubbio persino l’esistenza) stanno tenendo banco su giornali di gossip, siti, trasmissioni e quant’altro nelle ultime settimane.

Queste le parole della Venier: “Io difendo Pamela. Non posso pensare che possa prendere in giro un’amica come me e soprattutto il pubblico. Pamela, aspetto il tuo invito a mano, come promesso. L’abito e il cappello l’ho già comprato!”.

E’ stato Dagospia per primo a mettere in dubbio l’esistenza dello sposo. Possibile, è la tesi dei complottisti, che quest’uomo non si veda mai, né sui social né sui giornali di gossip? Possibile che nessun paparazzo abbia mai intercettato Pamela e Marco?

Il mistero si è infittito nell’ultima settimana, quando Pamela Prati non si è presentata a Live – Non è la D’Urso e poi neanche a Verissimo, dove (aveva promesso) sarebbero andate in onda le immagini delle sue nozze. (Fonte Rai Play).