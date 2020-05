ROMA – Paolo Bonolis su Instagram con Mara Venier in una delle sue dirette fatte come passatempo per allietare i fan in quarantena.

E proprio i fan mandano messaggi. Bonolis ne legge uno: “I video di Nicola (Carraro, il marito di Mara Venier ndr) a tradimento a Mara”. Il conduttore di “Avanti un altro” chiede alla Venier di cosa si tratti.

La conduttrice di Domenica In spiega: “Lui mi fa dei video a tradimento quando sto scopando“.

Bonolis coglie un doppio senso e chiede: “Come fa a farti i video, con chi stai scopando?” “In terrazzo con la scopa” risponde la conduttrice. “Ma con chi?” chiede Bonolis. “Con la scopa, sto sempre a pulì” replica la Venier.

E Bonolis: “Ah ok. Perdonami, lo capisci da te che era fraintendibile”.

Venier, prima del doppio senso aveva raccontato come era nata la decisione di non far venire più gli ospiti in studio a Domenica In.

La Venier aveva raccontato che avrebbe dovuto invitare in studio Pierpalo Silieri.

Il giorno prima, il viceministro alla Sanità aveva annunciato di essere positivo al Covid: “A questo punto mi sono resa conto che la sicurezza in studio non c’era più” ha detto la Venier.

Da qui la decisione di andare in onda senza ospiti chiesta dalla Venier e accettata dalla Rai (fonte: Instagram, YouTube).