ROMA – Mara Venier al posto delle sorelle Parodi a Domenica In? Dopo il calo degli ascolti che sembra inarrestabile le voci di una sostituzione si rincorrono. E se si è parlato di un possibile arrivo di Antonella Clerici torna anche l’ipotesi della signora della Domenica italiana.

Secondo quanto scrive Libero Quotidiano,

“in Rai, ora, le sorelle Parodi sono sotto assedio. I vertici di Viale Mazzini, infatti, riflettono su come sostituirle la prossima stagione a causa del tracollo in termini di ascolti per Domenica In. O meglio, i vertici riflettono sui nomi con cui sostituirle”.