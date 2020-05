ROMA – Nicola Carraro, marito di Mara Venier, nel mese di dicembre ha affrontato una brutta polmonite e la conduttrice non può fare a meno di chiedersi se si trattasse di coronavirus.

Intervistata da Libero, la conduttrice di Domenica In spiega che Nicola “ha avuto una polmonite molto grave a dicembre”.

“Era a Santo Domingo, ha cominciato con febbre, poi è andato all’ospedale”, dice.

“Il professore del Gemelli ha visto la lastra, ha detto che era grave”, aggiunge.

La conduttrice era impegnata con Domenica In e racconta: “Ero distrutta, ma lui ce l’ha fatta, l’ha superata”.

Poi è scoppiata la pandemia e il dubbio che Carraro, sposato con Mara da 14 anni, abbia contratto il Covid-19 resta.

Durante questa epidemia, la Venier ha portato avanti la sua trasmissione domenicale anche senza pubblico e con collegamento degli ospiti da casa.

Solo per una puntata Domenica In si è fermata, quando in studio ci fu il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri, risultato poi positivo al coronavirus.

“Mi sono molto spaventata… Ho pensato sinceramente di fermarmi”, rivela Mara.

A darle la forza di tornare in onda sono stati l’ad Rai Fabrizio Salini e il direttore di Rai Uno Stefano Coletta.

“Ero molto spaventata per me, faccio parte dell’età a rischio”, spiega.

Per il momento, Mara si concentra sul presente e spiega che non sa se il prossimo anno sarà ancora al timone di Domenica In.

“Il mio contratto con la Rai scade nel mese di maggio, ma finora abbiamo deciso le cose giorno per giorno. Il prossimo anno? Vedremo”, ha concluso. (Fonte: Libero)