ROMA – Mara Venier resta salda alla guida di Domenica In ma non solo. La conduttrice, infatti, guiderà anche un nuovo programma in prima serata La Porta dei Sogni.

E non è finita qui. La Venier, infatti, condurrà anche un programma radiofonico su Radio Due. Questo, in sintesi, il ruolo che è stato affidato a Mara Venier nei nuovi palinsesti Rai presentati martedì 9 luglio.

Domenica In ripartirà il prossimo 15 settembre. La Porta dei Sogni, a partire dal 20 dicembre, andrà in onda di venerdì portando sul piccolo schermo le storie, i sentimenti, i desideri e le sorprese della gente comune. Evitato, però, lo scontro con C’è Posta per Te di Maria De Filippi.

Fonte: Ansa.