ROMA – “Sei dimagrito troppo amore della zia”. A far preoccupare Mara Venier è Stefano De Martino che in collegamento con Domenica In, è apparso un po’ troppo sciupato agli occhi della conduttrice.

Il ballerino in diretta da Napoli con lo staff di Made in Sud per ricordare l’appuntamento di giovedì, non si è sottratto a qualche battuta con i nuovi compagni di avventura.

Così quando zia Mara lo ha sgridato per aver perso troppo peso De Martino è stato al gioco. “Vengo a mangiare a casa tua settimana prossima – le ha detto – mi rimetto in forze”.

“Come si comporta?”, si è preoccupata ancora Mara Venier chiedendo ai colleghi di Made in Sud. “È discolo, indisponente e maleducato”, ha scherzato Biagio Izzo.

Zia Mara ha provato anche a scavare nella vita privata del ballerino, sottolineando che le donne le rifiuta tutte.

Stefano De Martino e la rottura con Belen

Nessuna allusione diretta alla crisi con Belen Rodriguez. De Martino ha preferito mantenere il solito riserbo. E la stessa showgirl in un video su Instagram ha chiesto che sia rispettata la sua privacy per il momento delicato che sta attraversando.

Secondo indiscrezioni, De Martino avrebbe confessato ad alcuni amici che il centro dei pensieri della coppia resta Santiago.

Il rapporto con Belen è altalenante ma per il bene del bambino resteranno sempre una famiglia. (Fonte: Domenica In).