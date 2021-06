Mara Venier e il volto paralizzato dopo essersi sottoposta a un intervento dal dentista: la conduttrice spiega tutto su Instagram. Mara Venier racconta di essersi recata dal dentista per un semplice impianto. La conduttrice però dopo qualche giorno è stata costretta a tornare sotto i ferri per alcune complicazioni e ancora oggi la situazione non è rientrata. Adesso minaccia le vie legali contro il dentista di Roma che l’ha operata.

Mara Venier su Instagram racconta del volto paralizzato

“Lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per un impianto già previsto da mesi. Sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30, sono uscita alle 17.30, dopo ore! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso, bocca, gola, labbra, mento – racconta Mara Venier -. Tralascio il resto, non è questa la sede, con il dentista ne parleremo in altra sede”.

Nel frattempo si è rivolta ad un altro specialista: “Giovedì di corsa dal chirurgo maxillo-facciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto), che dopo aver verificato la situazione, venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno. Ricoverata, sala operatoria, anestesia totale, un incubo“.

Ma per Mara Venier non è finita qui

Per Mara Venier infatti potrebbe esserci bisogno di una nuova operazione. “Oggi avrò un altro controllo, ma sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento” scrive ancora nel post, promettendo una dura battaglia legale al dentista responsabile. L’hashtag la dice lunga: “#nonfiniscequì”.

“È stata una settimana difficile: sono stata operata due volte ai denti. Lunedì ho subito un lungo intervento, poi qualcosa non è andato bene. Mi sono rivolta al professor Valentino Valentini, chirurgo maxillo facciale del Policlinico Umberto I di Roma, che mi ha operato venerdì”. Aveva poi raccontato la stessa Mara Venier in diretta, in apertura dell’ultima puntata di Domenica in.