ROMA – L’Isola dei Famosi è riniziata e la vera protagonista sembra essere Mara Venier con i suoi divertenti siparietti e gaffe. Intervistata da Silvia Toffanin di Verissimo, la Venier ha parlato dei nuovi amori che sembrano spuntare tra i naufraghi e ha colto l’occasione per spiegare la gaffe della camera d’aria a “pompa” che ha scatenato l’ilarità del pubblico, sia in studio che a casa.

Tra paillettes conficcate nel lato B, con la Venier e la conduttrice Alessia Marcuzzi che hanno scatenato risate e simpatia, ecco che arriva anche la gaffe sulla “pompa” mentre l’opinionista commenta una delle prove dei naufraghi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Mara Venier ha così risposto alla Toffanin che nel salotto di Verissimo la incalzava su quella gaffe:

“Siete maliziosi e bisognosi di sfogare… dovete sempre trovare qualcosa di pruriginoso. Insomma voi come lo chiamate quell’oggetto per gonfiare le ruote della bicicletta?”.

Una domanda a cui il pubblico, insieme a Stefano De Martino anche lui in studio, ha replicato con un sonoro: “Pompa!”. La Venier ha spiegato poi che la redazione fa le riunioni senza di lei e che non conosce tutti i dettagli delle prove che si tengono in Honduras, né tantomeno viene preparata su cosa deve dire o fare e per questo possono capitare le gaffe come quella relativa alla camera d’aria. E intanto lancia anche una sua idea su chi siano le neo coppie che si formeranno durante il reality: Francesco Monte e Paola Di Benedetto, Filippo Nardi e Bianca Atzei. Per le nuove love story, staremo a vedere.