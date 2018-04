ROMA – Ad Amici di Maria De Filippi è stata la serata di Diego Armando Maradona e Belen Rodriguez.

“Per me lui è come il Papa”, scherza non a caso la showgirl argentina che si abbandona con l’ex Pibe de Oro a una danza scatenata.

E Maradona ne approfitta, con la “mano de Dios” che scivola dolcemente sul lato B di Belen.