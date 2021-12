Chi è Marcell Jacobs: età, origini, carriera e vita privata dell’uomo più veloce del mondo ospite nella puntata di domenica 19 dicembre a Verissimo. Fino a pochi mesi fa in pochi conoscevano il suo nome, ma da agosto 2021 Marcell Jacobs è senza dubbio uno tra gli italiani più famosi al mondo: medaglia d’Oro nei 100 metri alle olimpiadi di Tokyo.

Nel salotto di Silvia Toffanin, Marcell Jacobs torna accompagnato dalla compagna e madre dei suoi figli Nicole Daza, che presto diventerà sua moglie.

Dove e quando è nato: la biografia di Marcell Jacobs

Marcell Jacobs ha 27 anni, è italiano ma è nato a El Paso (Texas) il 26 settembre 1994, sotto il segno zodiacale della Bilancia.

La mamma di Jacobs, sposata con un texano, è tornata in Italia quando Jacobs era ancora bambino. Da ragazzo, come si legge nella sua scheda sul sito della federatletica, Jacobs ha praticato prima il basket, seguendo le orme paterne, e il calcio, poi a 10 anni si è lasciato tentare dallo sprint e ha cominciato a frequentare la pista di Desenzano del Garda con il tecnico Gianni Lombardi, storico organizzatore del meeting Multistars.

La carriera di Marcell Jacobs

Per mettere a frutto le sue doti di velocità, a partire dal 2011 ha provato il lungo e nel 2013, prima di soffrire per un infortunio al piede, ha migliorato (7.75) un record juniores indoor che resisteva dal 1976. Ha superato gli otto metri con 8.03 in qualificazione agli Assoluti in sala del 2015 a Padova. Dall’autunno 2018 si è trasferito a Roma ed è arrivata la svolta della carriera.

Nel 2019 è rientrato dopo due anni in gara nel lungo (8.05 indoor) ed è sceso a 10.03 sui 100 metri, terzo azzurro di ogni epoca, prima di siglare ai Mondiali di Doha il record italiano con la staffetta 4×100 (38”11).

Nel 2021, l’esplosione definitiva. Si è migliorato più volte nei 60 indoor fino al trionfo europeo e poi a maggio ha messo le mani sul record italiano con 9”95 a Savona, diventando il secondo italiano di sempre sotto i 10 secondi.

Alle olimpiadi di Tokyo a vinto la Medaglia d’Oro nei 100 metri maschile con un tempo record di 9″80.

Ex Renata Erika, futura moglie Nicole Daza, figli: la vita privata di Marcell Jacobs

Da tre anni Marcell Jacobs è fidanzato con Nicole Daza, modella e influencer di 28 anni e sua futura moglie. Nicole è nata a Manta, in Ecuador, ma cresciuta a Novi Ligure. Si sono incontrati in discoteca nel 2018 e da subito è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine.

I due sono diventati genitori di un maschietto, Anthony e una bambina, Megan, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2020. Jacobs, però, è già papà di un altro bambino, Jeremy, nato quando lui aveva solamente 19 anni dalla sua precedente relazione con Renata Erika.