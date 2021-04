Marcella Bella e Donatella Rettore rivali? Tutt’altro: “Adesso non siamo amiche, siamo come sorelle”. Le due cantanti hanno raccontato a Verissimo lo stretto legame che le vede più unite che mai, dopo le vecchie rivalità.

Marcella Bella e Donatella Rettore a Verissimo

“Questa signora me ne ha fatte tante, ma sono riuscita a farmi voler bene”, ha esordito la Bella, parlando della collega Donatella Rettore. “Abbiamo litigato nel 1986. Ce l’aveva sempre con me”, ha aggiunto.

L’amicizia tra Donatella Rettore e Marcella Bella

Ma poi, dopo quel Festival di Sanremo che le ha viste rivali, tutto è cambiato. “Donatella è una grande provocatrice e io sono una che s’infiamma in un attimo. Non ho mai capito perché mi punzecchiasse, anche perché tra noi non c’è mai stata rivalità professionale. Forse era un po’ prevenuta nei miei confronti perché per lei non ero abbastanza rock… Nel corso di una trasmissione ci siamo scoperte e abbiamo iniziato a frequentarci, tanto che poi l’ho invitata a cantare sul palco con me per festeggiare i cinquant’anni della mia carriera. Ora è riuscita addirittura a farmi diventare animalista come lei”, ha raccontato Marcella Bella a Silvia Toffanin.