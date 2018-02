ROMA – Emozionante l’intervista di Marcella Bella a Verissimo. La cantante ha raccontato dell’ictus che ha colpito suo fratello e il conseguente dramma vissuto dalla madre: “Mia mamma è diventata anoressica. Non ha accettato che mio fratello non sia più riuscito a parlare. E’ arrivata a pesare 34 chili e alla fine ha proprio smesso di mangiare”.

Ora il fratello di Marcella Bella, Gianni, sta meglio: “Adesso va tutto bene. Gianni apprezza la vita quasi come prima e apprezza le cose semplici come vedere il mare e mangiare il pesce. Ora ama vivere in Sicilia. Gianni è un uomo con una grande dignità e non ci fa pesare nulla”.

Marcella parla poi dei suoi progetti futuri, dopo il suo nuovo album “Metà amore metà dolore”, e annuncia in diretta a Silvia Toffanin il suo ritorno anche sulle scene: “Dal 16 febbraio inizia il mio tour, torno a cantare dal vivo”.