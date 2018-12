ROMA – “Ormai lo sanno tutti com’è…”. Marcello Cirillo ospite della puntata di ieri di Vieni da Me torna a parlare di Giancarlo Magalli. Cirillo è stato protagonista di un gioco della trasmissione che consiste nell’attribuire una emoticon a vari personaggi tv. Il siparietto è iniziato con un giudizio su Adriana Volpe con la quale a partecipato a Pechino Express: “Non tutti sanno che io ho dormito con lei”, ha detto Cirillo scherzando e dedicando alla conduttrice l’icona dei due bicchieri di campagne.

E ovviamente non poteva mancare il giudizio su Giancarlo Magalli dopo l’esclusione da I Fatti Vostri: “Abbiamo lavorato insieme per 20 anni. Com’è stato il Natale senza quel programma? Quando credi di aver toccato il fondo e sei a terra inizia una nuova vita e questo è quello che è successo a me. Io e Magalli ci siamo parlati attraverso i social. Lo sanno tutti che è un po’ cattivello, non lo dico io…”.

E dopo un attimo di tentennamento sulla scelta dell’emoticon sembra rinunciare a quella della cacca a favore di quella con significato “cattivello”.