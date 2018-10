ROMA – La Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona potrebbe aver trovato un possibile amore al Grande Fratello Vip 3. Dopo aver condannato Eleonora Giorgi per alcune affermazioni sui concorrenti più giovani, in questi giorni ha confidato ad Andrea Mainardi di trovare Walter Nudo estremamente affascinante. Un segreto che ovviamente è rimasto tale solo per una manciata di minuti, dato che lo chef è andato subito a riferire tutto al diretto interessato.

Daniela Del Secco inoltre divide i fan del reality con i suoi modi. C’è chi la applaude proprio per la sua parlata romanaccia, chi invece la condanna per lo stesso motivo. Infatti ancora si discute sul suo presunto titolo nobiliare.

I media hanno parlato della possibilità che quel titolo fosse falso, ma anche gli stessi concorrenti. La Marchesa è stata accusata anche dalla sorella di Lisa Fusco durante una puntata di Pomeriggio Cinque: “Si è comprata il titolo. Vendeva creme e faceva televendite di queste creme”. Daniela Del Secco si infuria e anche Eleonora Giorgi si inserisce nella discussione: “Ma che lavoro fai? Io almeno ho una professione”. “Io sono una giornalista, stai zitta”. Dalla Giorgi la Marchesa inizia un grande scontro con la Contessa De Blanck: “Tu sei gelosa perché vuoi essere me. Non ti senti grottesca? Sei goffa e non ti ama nessuno”. La Marchesa e la Contessa ha quindi iniziato una vera guerra verbale e la concorrente del reality si è scagliata contro la produzione del Grande Fratello: “Avreste dovuto tutelarmi, chiedo a mia figlia di ricorrere a vie legali”.