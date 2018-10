ROMA – Continua a far discutere la Marchesa d’Aragona, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Nella puntata di lunedì sera ha avuto uno scontro all’interno della Casa con Patrizia De Blanck.

Nella giornata di oggi, martedì 16 ottobre, a Pomeriggio 5 si è tornato a parlare della nobiltà della marchesa, dopo che su alcune testate diversi testimoni avrebbero messo in dubbio il suo sangue blu.

A rincarare la dose sul fatto che non si trattarebbe di una marchesa ci pensa in diretta Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo. Signoretti è stato uno dei primi a mettere in dubbio la nobiltà della donna.

E nel salotto di Barbara D’Urso porta una fattura firmata dalla donna. Quest’ultima ha lavorato per il collega per anni, curando sul settimanale Nuovo la rubrica Saper vivere, dove dava consigli di stile e bon ton.

“In questa fattura c’è chiaramente scritto Marchesa d’Aragona di Daniela Del Secco, la Marchesa è solo il nome della sua azienda”, ha ribadito il direttore, che ha poi aggiunto altri dettagli: secondo quanto detto da Signoretti, la Marchesa d’Aragona sarebbe la figlia di un tranviere e di una casalinga: “Faceva l’estetista a Catanzaro. Vive in un bilocale che non è neppure di sua proprietà”, ha aggiunto, lasciando sbigottito il pubblico.

Barbara d’Urso, dal canto suo, al momento preferisce non sbilanciarsi, preferendo aspettare l’uscita della Marchesa dalla Casa per poter parlare con lei.