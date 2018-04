Marco Baldini a Domenica Live: “Ho superato le mie dipendenze grazie alla mia nuova compagna”

ROMA – Marco Baldini, intervistato a Domenica Live, dice di aver finalmente vinto la sua battaglia contro il gioco d’azzardo: “Ho trovato una donna molto oculata che mi fa i conti. Finalmente ho trovato un lavoro, una dimensione, tutte le mattine mi alzo alle 5 e faccio un lavoro che mi piace”.

Marco Baldini, che si è lasciato alle spalle il periodo più brutto della sua vita, ha ammesso però di non aver tagliato del tutto i conti con il gioco: “Non faccio più come prima, adesso il mio gioco può essere il Superenalotto”. “Ho sentito – confessa Baldini – vari psicologi e mi hanno consigliato di non giocare. Però se ogni tanto mi viene voglia di fare un Superenalotto da un euro posso farlo”.

Complice della sua guarigione, la sua nuova compagna, una donna conosciuta da poco e che da qualche mese non gli fa mai mancare il suo supporto.