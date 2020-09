Marco Baldini diventa papà a 61 anni: la compagna Aurora è incinta. L’annuncio del deejay sui social

Marco Baldini diventa papà, a 61 anni. Il deejay ha dato l’annuncio ufficiale ai fan via social, postando su Instagram una foto del pancione della compagna, Aurora, con cui sta da ormai quattro anni.

Lei è molto più giovane, ma la loro relazione sembra andare a gonfie vele. Per fortuna, per Baldini, che in passato ha vissuto momenti difficili a causa della ludopatia.

Secondo quanto ha raccontato lo stesso deejay durante il programma Rai Vieni da me, l’incontro con Aurora è stato del tutto casuale.

L’incontro con Aurora

Entrambi si trovavano in un bar a fare un aperitivo. Lei veniva da un periodo non facile per alcuni problemi matrimoniali. E anche lui non stava attraversando un momento felice della propria vita.

All’inizio, ha raccontato Marco Baldini, lei non sapeva chi lui fosse. Hanno parlato molto, si sono aperti l’uno con l’altra e non si sono più lasciati.

Adesso la bella notizia: Baldini l’ha data postando la foto in bianco e nero del pancione di Aurora baciato da lui e, accanto, la didascalia: “2 settembre 2020. Sessantuno anni. Questo è il regalo più bello che mi ha fatto Aurora”.

E dire che proprio l’anno scorso, sempre nel salotto di Caterina Balivo, Baldini aveva espresso il desiderio di avere un figlio… Adesso quel desiderio si è realizzato. (Fonti: Instagram, Vieni da me)