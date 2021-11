Marco Baliani chi è: moglie, figlio Mirto Baliani, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore

Chi è Marco Baliani: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore. Baliani è tra gli ospiti della puntata odierna della Versione di Fiorella. In seconda serata su Rai 2.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Marco Baliani

Marco Baliani è un attore, drammaturgo, regista teatrale e scrittore italiano. E’ nato il 6 luglio 1950 (età 71 anni), Verbania. Non abbiamo informazioni ufficiali sul suo peso e sulla sua altezza.

La moglie, i figli, la vita privata di Marco Baliani

Diciamo subito che non abbiamo informazioni sulla sua vita privata perché è molto riservato. Non si trovano informazioni in merito né sul web, né sui social network. Non sappiamo nulla sulla compagna o moglie ma sappiamo che ha un figlio che si chiama Mirto Baliani.

La carriera cinematografica e televisiva di Marco Baliani

Come scrive Wikipedia, Marco Baliani è stato attore cinematografico in numerosi film, tra cui Teatro di guerra di Mario Martone (1998), Domani di Francesca Archibugi (2000), Il più bel giorno della mia vita di Cristina Comencini, Il canto dell’allodola di David Ballerini (2005), Viaggio Segreto di Roberto Andò (2006). Nel 2007 è diretto da Saverio Costanzo nel film In memoria di me e da Andrea Molaioli ne La ragazza del lago; nel 2008 è nel cast de Il passato è una terra straniera di Daniele Vicari. Successivamente, è attore ne Il nome del figlio, di nuovo diretto da Francesca Archibugi.

Per la televisione ha curato la serie di trasmissioni per Rai3 Storie dell’Arte e per Sky Arte ha scritto e condotto il format televisivo Camerini dedicato al teatro.