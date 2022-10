Marco Bellavia chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, Instagram, vita privata, Grande Fratello VIP, biografia e carriera. Il conduttore e attore Marco Bellavia è ospite oggi 29 ottobre del programma Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 16:30.

Dove e quando è nato, età, biografia di Marco Bellavia

Marco Bellavia è nato a Milano il 9 dicembre del 1964. Ha 57 anni. Dopo il liceo scientifico, inizia a posare come modello. Frequenta il corso di laurea in Scienze geologiche presso la facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università degli Studi di Milano, ma abbandona gli studi dopo tre anni. Inizia poi a partecipare come attore a diversi spot televisivi per prodotti come Computer Apple, Normaderm, Shampoo Clear e Raider.

Moglie, figli, Instagram, vita privata di Marco Bellavia

Non si sa molto della vita privata del conduttore, data la sua riservatezza. Dal 1992 al 1995 ha avuto una relazione con Paola Barale. Si sposa poi con Elena Travaglia, estranea al mondo dello spettacolo. La coppia ha un figlio, Filippo. Si presume che i due siano stati sposati dal 2005 al 2009. Profilo Instagram: bellaviamarco.

Marco Bellavia e il Grande Fratello VIP

Bellavia nel 2022 ha partecipato come concorrente alla settima edizione del Grande Fratello VIP ma ha abbandonato il programma dopo un breve periodo. Ha dovuto lasciare il Grande Fratello dopo essere stato bullizzato in diretta per aver sofferto, nella Casa, di attacchi di panico e sociopatia. Nella puntata del 3 ottobre, sono stati presi dei provvedimenti molto duri, tra questi la squalifica di Ginevra Lamborghini, che rivolgendosi all’ex conduttore di Bim Bum Bam, ha pronunciato la frase “se lo merita di essere bullizzato”.

Alfonso Signorini ha esordito affrontando di petto la questione dell’esclusione del concorrente che aveva parlato apertamente di dolore mentale. Il conduttore e direttore di “Chi” ha usato queste parole: “Quella che sta per cominciare non è una puntata facile per tante ragioni. Nella storia del Grande Fratello tante volte sono usciti dei concorrenti, ma l‘uscita di Marco Bellavia non è come tutte le altre. Marco ha manifestato una fragilità psicologica che si è andata aggravando nel tempo”.

La carriera di Marco Bellavia

Nel 1986 Bellavia partecipa alla serie tv Love Me Licia. Il successo e la popolarità presso il grande pubblico sono arrivati grazie alla saga Arriva Cristina e con quello di conduttore del programma per ragazzi Bim bum bam, dal 1990 al 2001. Nel 2001 entra a far parte del cast di Forum, dove rimane per due stagioni. Nel 2005 scrive e conduce Snow Food, programma itinerante per Gambero Rosso Channel, mentre dal 2006 al 2008 collabora con Telenova e nel 2009 per Canale Italia alla realizzazione di alcuni programmi.