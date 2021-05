Chi è Marco Bizzarri età, altezza, moglie Maristella Levoni, figli, vita privata, Gucci, vero nome, biografia e carriera del dirigente d’azienda italiano. Bizzarri sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Quarta Repubblica, trasmissione tv condotta da Nicola Porro su Rete 4 alle ore 21:20.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Marco Bizzarri

Il dirigente d’azienda è nato a Reggio Emilia il 19 agosto 1962 (età 58 anni). Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che non utilizza nomi d’arte. E’ presidente e CEO di Gucci dal 2014.

La moglie moglie Maristella Levoni, i figli: vita privata di Marco Bizzarri

Bizzarri è molto riservato sulla sua vita privata ma dovrebbe essere sposato da moltissimi anni con Maristella Levoni. La moglie del dirigente d’azienda dovrebbe essere una insegnante di economia turistica a Sassuolo. Bizzarri dovrebbe avere tre figli. Per il resto, non sappiamo altro sulla sua vita privata perché è molto riservato e parla in pubblico quasi unicamente di lavoro.

Marco Bizzarri è il presidente ed il CEO di Gucci, una carriera ricca di incarichi prestigiosi

Marco Bizzarri è un dirigente d’azienda italiano, presidente e CEO di Gucci dal 2014. Dal 2005 al 2009 è stato presidente di Stella McCartney e dal 2009 al 2014 di Bottega Veneta, dal 2012 fa parte del comitato esecutivo di Kering. Stasera sarà tra gli ospiti di Nicola Porro a Quarta Repubblica. Il programma tv di Rete 4 inizierà alle ore 21:20.