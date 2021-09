Marco Bocci chi è, età, altezza, moglie Laura Chiatti, figli, vita privata, malattia, carriera e biografia

Chi è Marco Bocci: età, altezza, moglie Laura Chiatti, figli, vita privata, malattia, carriera e biografia dell’attore questa sera, 23 settembre, ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti – Il Ritorno, in onda su Rai2.

Dove e quando è nato, altezza, malattia e biografia di Marco Bocci

Marco Bocci, all’anagrafe Marco Bocciolini, è nato a Marsciano, in provincia di Perugia, il 4 agosto 1978 (età 43 anni, altezza 178 cm), sotto il segno zodiacale del Leone. Fin da piccolo ha mostrato passione e interesse per la recitazione, per cui si è diplomato al Conservatorio Teatrale d’Arte drammatica La scaletta di Roma. Dopo aver recitato in diversi spettacoli teatrali in vari palcoscenici italiani, è approdato in televisione.

Nel 2018 gli è stata diagnostica, in seguito a febbre altissima, una malattia piuttosto rara: un herpes cerebrale. Si tratta di una grave infezione localizzata nel cervello che, se non presa in tempo avrebbe potuto avere esiti drammatici. Marco ha superato quei momenti difficili della sua malattia e del ricovero in ospedale.

Bocci ha debuttato nel grande schermo nel 1998, con il film Interferenza. Seguono ruoli nelle fiction Incantesimo 8, Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie. Il vero successo arriva per l’attore nel 2014, con l’interpretazione del Commissario Nicola Scaloja in Romanzo Criminale. Altro ruolo che ha consacrato Marco come artista molto apprezzato, è stato quello che l’ha visto nei panni del vicequestore Domenico Calcaterra nella serie TV Squadra antimafia. E se ancora non siamo soddisfatti, ricordiamo che Marco Bocci è anche un bravissimo attore teatrale: La lupa, Romeo e Giulietta, Lo zingaro, sono solamente un tris di assaggi delle sue perfomance a teatro.

La moglie Laura Chiatti e i figli, la vita privata di Marco Bocci

Con Laura Chiatti, per Marco Bocci è stato un vero e proprio colpo di fulmine, culminato con un matrimonio celebrato il 5 luglio 2014 nell’abbazia di San Pietro della città di Perugia. La coppia vive a Magione, un borgo del perugino. Dalla loro unione sono nati Enea e Pablo.