Marco Bocci chi è: età, dove e quando è nato, vero nome, malattia, Laura Chiatti, figli, vita privata, altezza, carriera

Marco Bocci è tra gli ospiti di Domenica In. Conosciamo meglio l’attore che Mara Venier intervisterà: età, dove e quando è nato, vero nome, malattia, Laura Chiatti, figli, vita privata, altezza e carriera.

Dove e quando è nato, altezza, vero nome: la biografia di Marco Bocci

Marco Bocci, vero nome Marco Bocciolini, è nato a Marsciano in provincia di Perugia, il 4 agosto 1978. Ha 43 anni, è del segno zodiacale del Leone ed è alto 178 cm. Fin da piccolo ha mostrato passione e interesse per la recitazione. Si è diplomato al Conservatorio Teatrale d’Arte drammatica La scaletta di Roma. Dopo aver recitato in diversi spettacoli teatrali in vari palcoscenici italiani, è approdato in televisione. Oltre ad attore è anche regista.

La malattia che ha colpito Marco Bocci

Nel 2018 gli è stata diagnostica, in seguito a febbre altissima, una malattia piuttosto rara, un herpes cerebrale. Si tratta di una grave infezione localizzata nel cervello che, se non presa in tempo avrebbe potuto avere esiti drammatici. Marco ha superato quei momenti difficili della sua malattia e del ricovero in ospedale.

In una precedente puntata di Domenica In, l’attore ha raccontato davanti ad una Mara Venier visibilmente commossa cosa ha passato in quei momenti: “Avevo le difese immunitarie basse e l’herpes anziché spuntare sulle labbra, come di solito, è arrivato al cervello. Aveva preso la parte della memoria e della parola e rischiavo grosso. Per fortuna i medici mi hanno salvato in tempo. Viviamo tutti la nostra vita pensando di essere invincibili”.

La reazione che ha scatenato in me questa vicenda è stata quella di godermi ogni momento della vita, senza troppe elucubrazioni mentali. Non ero cosciente, né consapevole. Tutto quello che avveniva era vago, me lo hanno raccontato. Era come se avessi la sensazione che mi stessero raccontando un film di cui ero protagonista. Ma non avevo mai avuto coscienza di averlo girato. Ero spettatore di una storia di cui ero anche protagonista”.

La moglie Laura Chiatti e i figli, la vita privata di Marco Bocci