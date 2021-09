Marco Bocci chi è: moglie Laura Chiatti, malattia, età, altezza, Instagram, figli. Marco Bocci è il protagonista della serie “Fino all’ultimo battito” che andrà in onda su Rai Uno a partite da giovedì 23 settembre.

Quando e dove è nato, età e altezza di Marco Bocci

Marco Bocci è nato a Marsciano, Perugia, il 4 agosto del 1978. Bocci quindi ha 43 anni ed è alto 178cm. Diventato famoso nel ruolo del commissario Scialoja nella serie Romanzo Criminale nel tempo Bocci ha alternato diversi ruoli sia al cinema sia in televisione.

In televisione Bocci ha recitato in diverse fiction tra cui Il bello delle donne, Incantesimo, RIS, Squadra antimafia, Solo, Made in Italy e appunto Fino all’ultimo battito.

Al cinema invece Bocci ha lavorato in Calibro 9, la Banda dei tre, L’esigenza di unirmi ogni volta con te, Italo, Io rom romantica, Scusate se esisto, C’è chi dice no solo per citarne alcuni.

Il ricovero in ospedale e la malattia

Qualche anno fa Marco Bocci fu ricoverato e operato a causa di un herpes cerebrale.

“Quando sei in salute, o credi di esserlo – raccontò lo stesso Bocci – non ti rendi di quante cose dai per scontate, pensi più a fare progetti per il futuro che a goderti il presente. Ma dopo quello che mi è successo, dopo avere capito di non essere invincibile e avere visto la morte da vicino, ho capito come sia importante vivere giorno per giorno e godersi le piccole, grandi gioie della quotidianità”.

Moglie, figli e vita privata di Marco Bocci

Marco Bocci è sposato con la collega Laura Chiatti dal 2014. I due hanno due bellissimi figli: Enea e Pablo.

Qui le ultime notizie su Marco Bocci e Laura Chiatti