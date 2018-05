ROMA – Marco Bocci è tornato in salute e ha preso parte alla semifinale di Amici di Maria De Filippi, ma c’era una sorpresa ad attenderlo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Da dietro le quinte infatti è arrivata la moglie Laura Chiatti che ha cantato per lui “A mano a mano” di Rino Gaetano, facendolo commuovere.

Bocci è rientrato nella trasmissione del talent show a 10 giorni dal ricovero d’urgenza in ospedale, dove per una forte febbre improvvisa si sospettava una meningite. L’attore fortunatamente sta bene e si è rimesso e così è tornato a lavoro.

Durante la puntata, la De Filippi ha lasciato per qualche momento lo studio, salvo poi far entrare i ballerini che hanno accompagnato Laura Chiatti nella sorpresa al marito, che si è commosso e ha commentato: “E’ un colpo veramente basso, in questo periodo poi sono particolarmente sensibile”. Un momento alla “C’è posta per te” che si è concluso con un lungo abbraccio.