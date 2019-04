Marco Bocci, lutto nella famiglia dell’attore. Il triste annuncio di Laura Chiatti

ROMA – Poche ore fa, un lutto ha investito la famiglia di Marco Bocci. A dare la triste notizia è stata la moglie, Laura Chiatti, con un commovente messaggio sul suo profilo Instagram. Nel dettaglio di è spenta la zia dell’attore, Giuliana Cecchini, mamma di Gianluca, il cugino dell’attore. Ricordiamo che quest’ultimo è salito sul palco di Amici di Maria De Filippi, lo scorso anno, insieme a Marco. I due si esibirono in un ballo, per una sfida contro gli altri due giudici, Ermal Meta e Giulia Michelini.

La notizia della scomparsa della zia dell’attore è stata diffusa, come detto, da Laura Chiatti. L’attrice ha scritto un lungo e commovente messaggio per la scomparsa di una delle persone più importanti nella vita di suo marito: “Ama la vita e amale seppure non ti dà ciò che potrebbe, amala anche se non è come tu la vorresti, amala quando nasci ogni volta che stai per morire. Non amare mai senza amore, non vivere mai senza via… Buon viaggio mia Giuliana Cecchini, nessuno ha amato questa vita più di te”. Sono tanti i follower che si stringono intorno alla famiglia, a cui cercano di dare solidarietà e amore per la morte della zia Giuliana.. (fonte INSTAGRAM)