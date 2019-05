ROMA – “Come già detto, durante l’intervista con Pamela Prati, non esiste nessun vincolo che impedisca al signor Marco Caltagirone di mostrarsi ovunque voglia con immagini o video presenti, passati e futuri. Anche noi non vediamo l’ora di conoscerlo!”. Con queste parole la produzione di Verissimo smentisce quanto lasciato intendere, via telefono, a Live Non è la D’Urso da Marco Caltagirone, e cioè che se il misterioso imprenditore promesso sposo di Pamela Prati non si mostra è perché sarebbe legato ad una esclusiva con la trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

“Non posso apparire assolutamente da nessuna parte perché ho un contratto di esclusiva. Non mi va di apparire e in questo momento non posso apparire né fare uscire delle mie immagini. Sono una persona molto discreta” ha detto Caltagirone.

L’esclusiva acquistata dal programma di Canale 5 riguarderebbe però solamente le nozze. Una precisazione che la stessa Toffanin, conduttrice di Verissimo, aveva fatto durante l’intervista a Pamela Prati avvenuta qualche settimana fa: “Lo hai deciso tu e non ti ho obbligato io”. (fonte VERISSIMO)