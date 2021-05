Marco Carta chi è, età, altezza, marito Sirio Campedelli, figli, vita privata, Amici e Sanremo, vero nome, biografia e carriera del cantante. Carta è uno degli ospiti di Game of Games – Gioco Loco (Ellen’s Game of Games). La trasmissione televisiva che va in onda su Rai 2 in prima serata.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Marco Carta

Il cantante è nato a Cagliari il 21 maggio 1985 (età 36 anni). Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Ma sappiamo che non usa un nome d’arte.

Il marito Sirio Campedelli, i figli: vita privata di Marco Carta

Non sappiamo molto della sua vita privata perché è molto riservato ma dovrebbe avere una relazione sentimentale con Sirio Campedelli. E, allo stesso tempo, non dovrebbe avere figli. Ma ripeto, lui non ama parlare di gossip e si concentra unicamente sulla musica.

I trionfi ad Amici e Sanremo, la carriera di Marco Carta

Marco Carta è un cantante italiano. Ha cominciato la propria attività musicale nel 2008, grazie alla vittoria ottenuta al talent show Amici di Maria De Filippi. Il successo del cantante è culminato con il primo posto al Festival di Sanremo 2009, durante il quale ha presentato il singolo La forza mia.