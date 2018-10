ROMA – Marco Carta ha fatto coming out da Barbara d’Urso. Il cantante, vincitore a Sanremo nel 2009 e scoperto qualche anno prima da Maria De Filippi ad “Amici” dove conquistò il primo posto, svela di essere gay a Domenica Live.

Fino ad oggi il suo era un segreto intimo, che pochi amici conoscevano. “Una scelta di libertà, voglio liberare la mia anima, il mio corpo. I miei genitori sarebbero orgogliosi di me”, svela il cantante che ha perso entrambi i genitori da bambino. La d’Urso, con un pizzico di emozione e tanta felicità per la decisione di Carta, dice: “La cosa che Marco ha deciso di fare qui con me oggi, è una cosa che dovrebbe essere naturale. Qui in Italia invece è considerato un evento. Eppure dovrebbe essere una cosa naturale, non ci dovrebbe essere nulla da dire”. Una confessione fatta non senza qualche timore: “Spero che il mondo social mi accolga normalmente. Io sono felice, ho una persona accanto a me, ho un compagno”.