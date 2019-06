ROMA – Marco Carta in vacanza in Grecia con il fidanzato Sirio. Le foto della coppia che si scambia baci infuocati le pubblica il settimanale “Chi”: il cantante è sempre molto riservato sulla sua vita privata e non ha mai svelato l’identità del fidanzato. A farlo sono stati però i paparazzi che hanno immortalato Marco e Sirio insieme sull’isola di Mykonos.

I due ragazzi stanno insieme da un paio d’anni: a Mykonos sono andati a festeggiare l’addio al nubilato di una loro cara amica. I due, nelle foto Chi appaiono affiatatissimi e passano insieme dei momenti di festa e degli attimi di intimità.

Marco Carta, sabato scorso è stato fermato alla Rinascente di Milano con una sua amica. Il vincitore di Amici è stato accusato di furto e processato per direttissima. Il giudice però non ha convalidato il fermo e non ha deciso nessuna misura cautelare personale. Il cantante continua a professarsi innocente ma dovrà presentarsi a processo a settembre. Questa sera, racconterà la sua versione dei fatti a “Live – Non è la d’Urso”.

Fonte: Chi