Marco Civoli e l’addio alla Rai in diretta tv: “E’ arrivato il momento di lasciare spazio ai giovani”

Marco Civoli dice addio alla Rai dopo 34 anni. Il giornalista lo ha annunciato in diretta tv insieme al collega e amico Jacopo Volpi, nel corso della Domenica Sportiva su Rai 1.

Marco Civoli si congeda dalla Rai in diretta tv, le sue dichiarazioni

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni d’addio alla Rai di Marco Civoli.

“Sono venuto a salutare, a ringraziare tante persone, tanti colleghi, tante colleghe. 34 anni qua dentro, anni spesso senza fiato. E adesso tocca ai giovani! Un grandissimo saluto, un grazie infinito a tutti”.

Marco Civoli, una carriera di successo in Rai: nel 2010 ha condotto la Domenica Sportiva

Come detto, Marco Civoli ha lavorato per ben 34 anni alla Rai. Il picco più alto nel 2010-2011 quando ha condotto la Domenica Sportiva al fianco di Paola Ferrari. La Domenica Sportiva è la trasmissione tv sportiva più importante della Rai. Nel corso della stessa, si fa il riassunto su tutto quello che è accaduto nel turno di campionato. E naturalmente c’è ampio spazio per le immagini delle partite che sono state appena giocate.

Marco Civoli e altre curiosità sulla sua carriera

È sindacalista dell’Usigrai, sindacato dei giornalisti Rai. Insieme a Mauro Sandreani ha prestato la sua voce per il commento delle partite nei capitoli del videogioco Pro Evolution Soccer da PES 4 a PES 2008 usando lo pseudonimo Marco Meccia.