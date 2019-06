Marco Columbro, difficoltà economiche: Berlusconi lo aiuta così

ROMA – Marco Columbro è in difficoltà economiche e dopo tanti anni come volto di Canale 5 a Mediaset a dargli una mano è proprio Silvio Berlusconi. Dopo che la sua carriera si interruppe nel 2001 per problemi di salute, Berlusconi di recente lo avrebbe aiutato comprando una sua villa di 3 piani.

A darne notizia è il quotidiano Il tempo, che in un articolo di Fosca Bincher spiega come Columbro abbia messo in vendita la sua villa di tre piani a Basiglio, nel complesso di Milano 3. La villa è stata acquistata dalla società Dueville, di proprietà dell’ex premier, un gesto per consentire all’ex conduttore un po’ di respiro.

Berlusconi in passato aveva aiutato anche un altro amico, Mariano Apicella, acquistando la sua villa a Roma. E ancora Danilo Mariani, ex pianista di Arcore, che gli vendette una casa nella provincia di Siena.