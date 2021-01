Chi è Marco Costantini, l’ex compagno di Matilde Brandi?

Marco Costantini non è particolarmente noto al mondo dello spettacolo. Nato a Roma lavora come commercialista. Dopo la laurea ha cominciato a lavorare prima come consulente, poi come docente universitario. È anche socio fondatore di uno studio di commercialisti e, negli anni, ha rivestito diversi incarichi istituzionali di grande rilievo. Ha pubblicato vari libri.

Il compagno dell’ex star del Bagaglino ha scelto di non aver alcun profilo social e compare raramente nelle foto di Matilde.

Matilede Brandi e Marco Costantini hanno figli?

Dalla lunga storia con Matilde Brandi, i due stanno insieme da 17 anni, sono nate due gemelle nel 2006, Aurora e Sofia.

Matilde Brandi quanti anni ha?

Matilde Brandi nata a Roma il 27 febbraio del 1969, sarà tra gli ospiti di Silvia Toffanin oggi, sabato 16 gennaio, a Verissimo dove ha raccontato della fine della sua relazione con il compagno Marco Costantini. La showgirl e ballerina lo ha accusato di averla lasciata con un messaggio. Dopo essere stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 5, il compagno l’ha lasciata per un’altra donna.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Matilde Brandi è tornata sulla vicenda affermando di essere venuta a conoscenza della presenza di un’altra donna nella vita dell’uomo già durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

Matilde Brandi e la crisi con il suo compagno Marco Costantini

Matilde Brandi aveva lasciato trapelare i dettagli della crisi con il compagno Marco Costantini già durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip. In riferimento al matrimonio mai celebrato, Brandi ha poi aggiunto: “Non abbiamo pensato che fosse necessario. In passato ci sono stati momenti di crisi, in cui ci siamo anche lasciati. E quindi abbiamo avuto paura di sposarci, nonostante fosse il mio sogno. Comunque questo non cambia il fatto che abbiamo una bella famiglia, per la quale ho lottato tanto”.