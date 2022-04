Marco Cucolo chi è, età, dove e quando è nato, Lory Del Santo, vita privata, Instagram, L’Isola dei Famosi, biografia e carriera. Il modello Marco Cucolo è tra i concorrenti del programma L’Isola dei Famosi. Il programma è in onda questa sera 4 aprile su Canale 5 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Marco Cucolo

Marco Cucolo è nato a Napoli il 13 gennaio del 1992. Ha 30 anni. Si avvicina al mondo dello spettacolo lavorando come modello per diversi marchi. Con la compagna Lory Del Santo lavora come videomaker contribuendo alla realizzazione della web series The Lady, recitando anche una parte nella serie.

Lory Del Santo, dove vive, Instagram, vita privata di Marco Cucolo

Cucolo è legato sentimentalmente da sei anni alla showgirl Lory Del Santo. Nonostante i 33 anni di differenza, la coppia appare unita. I due si sono conosciuti tramite social, più precisamente su Facebook, quando lo stesso Cucolo ha deciso di contattare Lory Del Santo. La coppia vive a Milano. Profilo Instagram: marcocucolo.

Lory Del Santo e Cucolo partecipano al programma L’Isola dei Famosi e la showgirl, durante un’intervista, ha affermato: “Lui non so se è preparato né convinto, ma staccarsi dal cellulare, che porta anche in bagno e, presumo, sotto la doccia, gli farà bene. Sarà come entrare in una clinica da riabilitazione dai social”.

La carriera di Marco Cucolo

Alla carriera da modello e quella da videomaker, Cucolo ha affiancato anche diverse partecipazione televisive, soprattutto nei salotti televisivi di Barbara D’Urso. Con la compagna Lory Del Santo, nel 2016, ha partecipato al reality Pechino Express, condotto da Costantino Della Gherardesca. I due, nel 2022, partecipano ad un altro reality, L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi.