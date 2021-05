Chi è Marco Dambrosio (Makkox) età, altezza, moglie, figli, vita privata, film Contromano, vero nome, biografia, Twitter e carriera del vignettista. Makkox sarà uno dei protagonisti della puntata odierna di Propaganda Live. Trasmissione tv condotta da Diego Bianchi (Zoro), su La7, dalle ore 21:15.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Marco Dambrosio (Makkox)

Makkox, pseudonimo di Marco Dambrosio, è un fumettista, disegnatore, vignettista e autore televisivo italiano. E’ nato a Formia il 30 agosto 1965 (età 55 anni). Dovrebbe essere alto quasi 185 cm per un peso forma di circa 80 kg. E’ molto attivo su Twitter.

La moglie, i figli: vita privata di Marco Dambrosio (Makkox)

Abbiamo molte informazioni sui suoi progetti artistici, non sappiamo invece nulla della sua vita privata. Quindi allo stato attuale delle cose non sappiamo dire se ha una moglie o dei figli. Non sappiamo nemmeno se è fidanzato o single. E’ molto riservato e non parla praticamente mai di gossip.

Marco Dambrosio (Makkox) ha scritto la sceneggiatura del film Contromano

Insieme a Antonio Albanese, Andrea Salerno e Stefano Bises ha scritto la sceneggiatura del film Contromano. La trama del film. Proprietario di un negozio di calze ereditato dal padre, il milanese Mario Cavallaro subisce l’accesa concorrenza di un ambulante, Oba. Deciso a sbarazzarsi del rivale, l’uomo lo rapisce e cerca di riportarlo in Senegal.