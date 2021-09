Marco Ferradini chi è, età, moglie, figlia, vita privata, canzoni, Teorema, carriera e biografia

Chi è Marco Ferradini: età, moglie, figlia, vita privata, canzoni, Teorema, carriera e biografia del cantante che oggi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno in onda dalle 14 su Rai1.

Dove e quado è nato, età, biografia e carriera di Marco Ferradini

Marco Ferradini è nato a Como il 28 luglio 1949 (età 72 anni). Da piccolo si trasferisce con la famiglia dal paese natale, Casasco d’Intelvi, a Milano dove negli anni coltiva la passione per la musica. Ha inciso diversi jingle pubblicitari radiofonici e di popolari spot televisivi. Ha partecipato ai cori di famose sigle dei cartoni animati come Ufo Robot e Capitan Harlock, mentre insieme a Silvio Pozzoli è la voce principale di varie sigle di cartoni animati, pubblicati utilizzando degli pseudonimi.

Marco Ferradini e il successo con Teorema

Nel 1978 esordisce ufficialmente al Festival di Sanremo con il brano Quando Teresa verrà, singolo cui fa immediatamente seguito un album dallo stesso titolo. Nel suo primo lavoro da solista presenta canzoni molto personali sia come struttura melodica che come testi, caratterizzate da tematiche di convincente attualità. Dopo l’album di esordio, nel 1981 pubblica il singolo Teorema, un brano che diventata presto un inno per le persone ‘malate d’amore’, per tutti quelli che soffrono in seguito alla fine di una storia importante. Seguiranno tanti altri successi e collaborazioni con alcuni dei nomi più importanti della musica italiana (e non solo).

Moglie e figlia, la vita privata di Marco Ferradini

Per quanto riguarda la vita privata, Marco Ferradini è sempre stato piuttosto attento. Si sa solo che è stato sposato con un’insegnante, dalla quale avrebbe divorziato nel 1980. Nel 1983 le ha dedicato la canzone protata a Sanremo “Una catastrofe bionda” ma a parte questo non è dato conoscere molto altro. Sappiamo però che sua figlia, Marta Charlotte Ferradini, classe 1984, ha seguito le orme del papà nel mondo della musica.