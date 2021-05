Marco Furfaro chi è, età, altezza, moglie, figli, vita privata, Partito Democratico, tifoso Fiorentina, vero nome, biografia e carriera dell’esponente del PD. Furfaro è tra gli ospiti della puntata odierna di Quarta Repubblica. Trasmissione televisiva che va in onda su Rete 4 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Marco Furfaro

Furfaro ha 40 anni. Infatti è nato a Pistoia il 19 giugno 1980. E’ cresciuto ad Agliana, un comune italiano di 18 119 abitanti della provincia di Pistoia in Toscana. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che non ha un nome d’arte o dei soprannomi. E’ un tifoso sfegatato della Fiorentina. Quando giocano i viola, vuole concentrarsi unicamente sulla partita della sua squadra del cuore.

La moglie, i figli: vita privata di Marco Furfaro

Abbiamo molte informazioni sulla sua vita professionale e sul suo impegno politico ma non sappiamo praticamente nulla della sua vita privata. Anche perché non mostra nulla sui suoi profili social. Quindi non possiamo dire se è impegnato sentimentalmente o meno. E non sappiamo neanche se ha dei figli o meno.

La storia di Marco Furfaro sul sito internet del Partito Democratico

“Laureato in Economia, ha lavorato in Bosnia in un progetto di cooperazione internazionale, per quattro anni al Parlamento europeo, ha presieduto un’associazione di divulgazione scientifica, fatto il segretario generale di Frascati Scienza, ora è coordinatore di Futura, una rete di associazioni, comitati e liste civiche”.