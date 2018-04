ROMA – Si è spento nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 aprile Marco Garofalo, ballerino e storico coreografo televisivo: è stato anche prof nella trasmissione Amici di Maria De Filippi. Garofalo è morto a Roma, dopo una lunga malattia. Aveva 62 anni.

Marco Garofalo si era avvicinato alla danza all’età di 21 anni, dopo un infortunio al ginocchio che aveva stroncato la sua carriera calcistica. Per lui l’esordio in tv è arrivato nel 1978, con Raffaella Carrà e Alighiero Noschese, nel programma Ma che sera.

Una carriera densa di successi, con oltre 700 balletti ideati per la tv. Nel 1989 curò le coreografie della trasmissione Lascia o raddoppia? E poi Buona domenica, CiaoDarwin, Re per una notte e L’eredità.

Nel 2009 Maria De Filippi lo ha voluto nel corpo docenti del suo talent show. Garofalo ha partecipato a due edizioni consecutive, per poi tornare a febbraio scorso per uno stage speciale con i ballerini.

Sono tanti gli amici e colleghi che ora salutano il ballerino. Tra tutti Lucio Presta, noto agente dei Vip, che sui social scrive: “Una preghiera per Marco Garofalo, che ti sia lieve la terra amico mio. Buon viaggio e riposa in pace. Grazie per la tua sincera amicizia”. L’autore tv (Ciao Darwin) Marco Salvati: “Marco Garofalo è stato un grande coreografo, un creativo, un amico. Mi mancherà molto. Ars longa, vita brevis”.