Marco Giallini chi è, età, altezza, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, incidente, Instagram, Lui è peggio di me, biografia e carriera

L'attore Marco Giallini conduce, con Giorgio Panariello, il programma Lui è peggio di me.

Dove e quando è nato, età, altezza, Instagram, biografia di Marco Giallini

Marco Giallini è nato a Roma il 4 aprile del 1963. Ha 58 anni. E’ alto 185 cm. Entra nel mondo della recitazione a 22 anni frequentando la scuola teatrale La Scaletta di Roma. Tra il 1988 e il 1996 lavora con alcuni dei nomi più importanti del teatro italiano come Arnoldo Foà, Ennio Coltorti, Angerlo Orlando e Adriano Vianello. Profilo Instagram: marco_giallini_official.

Moglie, figli, Instagram, curiosità, dove vive, vita privata di Marco Giallini

Giallini è molto riservato riguardo la sua vita privata. Nel 1993 si sposa con Loredana e da lei ha avuto due figli: Rocco, nato nel 1998 e Diego, nato nel 2004. Nel 2011 la moglie dell’attore muore a causa di un’emorragia celebrale. Giallini ha dichiarato: “Loredana era tanta, in ogni senso. Sapeva fare qualsiasi cosa: studiava, lavorava, cucinava. Rocco e Diego sono bravi in tutto, proprio come lei. Alle volte ci basta uno sguardo: loro vedono il mio dolore, e io il loro, e rimaniamo attaccati”. L’attore vive a Fonte Nuova, in provincia di Roma.

Giallini è appassionato di musica rock ed è anche un collezionista di vinili: tra i suoi gruppi preferiti ci sono i Clash, gli Who e i Sex Pistols. Nei primi anni ottanta ha fatto parte di una band, i Sandy Banana & The Monitors, con cui proponeva cover dei Joy Division.

Prima di raggiungere il successo l’attore ha svolto diversi lavori, come l’imbianchino e il venditore di bibite.

Dopo la morte della moglie Loredana, Giallini si è tatuato un cuore sull’anulare sinistro.

Marco Giallini e l’incidente in moto

Durante un’intervista Giallini ha raccontato a Vanity Fair il terribile incidente che gli è quasi costato la vita: “È novembre e sto guidando la mia moto. La macchina che mi precede sfiora il paraurti di un camion e si ribalta. Provo a evitarla e mentre stringo le dita sul freno, due secondi prima dell’impatto, capisco che sto morendo. Il palato, il bacino, il coccige in mille pezzi e più di cinquanta fratture in tutto il corpo”.

L’attore ha confessato che tutto gli appariva come un sogno. “Ma tu non sei l’attore? Mi raccomando, non addormentarti”, ricorda di aver detto a un infermiere. Ha detto anche di aver sognato Sabrina Ferilli, con cui avrebbe girato un film di lì a breve.

La carriera di Marco Giallini

Il primo ruolo cinematografico di un certo rilievo di Giallini risale al 1995 nel film L’anno prossimo vado a letto alle dieci, di Angelo Orlando. Nel 1998 recita nel film L’ultimo capodanno di Marco Risi e da co-protagonista in L’odore della notte di Claudio Caligari.

Nel 2004 Giallini è nel film di Sergio Castellitto Non ti muovere. Il successo per l’attore arriva nel 2008, quando interpreta Il Terribile nella serie televisiva Romanzo Criminale. Nel 2012 recita in Posti in piedi in paradiso, di Carlo Verdone, e in ACAB – All Cops Are Bastards, di Stefano Sollima. Per questi due ruoli Giallini vince il Nastro d’argento al miglior attore non protagonista.

Dal 2016 interpreta il ruolo del protagonista in Rocco Schiavone, serie televisiva tratta dai libri di Antonio Manzini.

