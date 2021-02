Marco Giallini chi è: età, altezza, figli, moglie, incidente, vita privata dell’attore co-conduttore di Lui è peggio di me

Marco Giallini conduce con Giorgio Panariello “Lui è peggio di me“. Ma chi è Marco Giallini? Sarebbe riduttivo definire l’attore italiano (anzi, romano, perché l’accento si sente eccome) con un aggettivo. Di certo ha avuto una vita privata particolarmente ricca di avvenimenti. E, purtroppo, non tutti piacevoli.

Tante volte si è trovato a parlare della morte della moglie, avvenuta nel 2011. Oppure, più recentemente, Giallini ha parlato dell’incidente in moto che gli è quasi costato la vita. E che ha provocato 50 più di 50 fratture in tutto il suo corpo.

Marco Giallini, chi è: età, altezza, peso

Marco Giallini è nato a Roma il 4 aprile 1963. Allo stato attuale ha dunque 57 anni. E’ del segno zodiacale dell’Ariete. E’ alto circa 1,85 metri e pesa circa 80 kg.

Curiosamente, vive ancora a Fonte Nuova, una zona periferica di Roma, cui è rimasto legato anche dopo il successo.

Marco Giallini, chi è: figli e moglie (poi morta)

Nato in una famiglia operaia, Marco Giallini risiede a Fonte Nuova. Da ragazzo ha svolto diversi lavori, come l’imbianchino e il venditore di bibite. Nel 1993 ha sposato la moglie Loredana. Da lei ha avuto due figli, Rocco e Diego, nati rispettivamente nel 1998 e nel 2004. Nel luglio 2011 ha perso la moglie, colpita da un’emorragia cerebrale. Da allora si è tatuato un cuore sull’anulare sinistro. A testimonianza dell’amore indelebile per Loredana.

Marco Giallini e l’incidente in moto: 50 fratture su tutto il corpo

Qualche tempo fa Giallini ha raccontato a Vanity Fair il terribile incidente che gli è quasi costato la vita: “È novembre e sto guidando la mia moto. La macchina che mi precede sfiora il paraurti di un camion e si ribalta. Provo a evitarla e mentre stringo le dita sul freno, due secondi prima dell’impatto, capisco che sto morendo. Il palato, il bacino, il coccige in mille pezzi e più di cinquanta fratture in tutto il corpo”. L’attore ha confessato che tutto gli appariva come un sogno. “Ma tu non sei l’attore? Mi raccomando, non addormentarti”, ricorda di aver detto a un infermiere. Ha detto anche di aver sognato Sabrina Ferilli, con cui avrebbe girato un film di lì a breve.

Marco Giallini e la passione per la musica rock

Appassionato di musica rock[, Giallini è anche un collezionista di vinili. Tra i suoi gruppi preferiti ci sono i Clash, gli Who e i Sex Pistols.Nei primi anni ottanta ha fatto parte di una band, i Sandy Banana & The Monitors, con cui proponeva cover dei Joy Division.

Marco Giallini e la carriera: dal teatro al grande successo del cinema

Marco Giallini entra nel mondo della recitazione a 22 anni. Nel 1985 si iscrive alla Scuola di Arte Drammatica di Roma “La Scaletta” e, nei successivi anni, tra il 1988 e il 1996, ha l’opportunità di lavorare con alcuni dei nomi più grandi del teatro italiano quali Arnoldo Foà (La pace di Aristofane e Adelchi), Ennio Coltorti (Carta e penna), Adriano Vianello (Carne di struzzo), Maurizio Panici (Forever Blues, Romeo e Giulietta e Amici) e Angelo Orlando (Casamatta vendesi e Messico e nuvole).

Il vero esordio nel cinema è ne L’Ultimo Capodanno di Marco Risi, che fu convinto a chiamare Giallini da Valerio Mastandrea. Proprio con l’amico Mastandrea, Giallini fu poi protagonista ne L’odore della notte. Da lì in poi una carriera in discesa, fino al grande successo ottenuto nella serie di Romanzo Criminale (in cui interpreta Il Terribile). Da allora è diventato uno degli attori più ricercati del cinema italiano. Ha vinto tre Nastri d’Argento per i film ACAB – All Cops Are Bastards, Tutta colpa di Freud e Perfetti sconosciuti.

Per leggere tutta la lunga carriera di Marco Giallini megli affidarsi a Wikipedia.