Marco Giallini chi è, la moglie Loredana morta a 40 anni, la malattia, i figli, i film, la vita privata

Marco Giallini, attore candidato per sei volte ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento, e vincitore di tre di questi, è ospite dello Speciale Morricone in onda sabato 5 giugno su Rai1 in prima serata. Ma chi è Marco Giallini? Chi era la moglie, morta a 40 anni?

Marco Giallini: età, carriera, film

Marco Giallini è nato a Roma il 4 aprile del 1963. Ha iniziato a recitare a 22 anni, frequentando la scuola teatrale “La Scaletta” di Roma, e tra la fine degli anni ottanta e gli anni novanta ha avuto l’opportunità di lavorare con alcuni dei nomi più grandi del teatro italiano come Arnoldo Foà, Ennio Coltorti, Adriano Vianello, Maurizio Panici e Angelo Orlando.

Il debutto cinematografico risale al 1986, con una comparsata, non accreditata, nel cast di Grandi magazzini di Castellano e Pipolo.

Ma il riconoscimento è arrivato nel 1995, grazie ad Angelo Orlando che lo ha voluto nel suo film di debutto alla regia L’anno prossimo vado a letto alle dieci.

Nel 1998 Marco Giallini viene chiamato da Marco Risi ne L’ultimo capodanno, in cui interpreta il marito di Monica Bellucci. A fare il suo nome a Risi, ha raccontato lo stesso Giallini, era stato l’amico e collega Valerio Mastandrea.

Nello stesso anno arriva il primo ruolo da co-protagonista, nel film L’odore della notte, diretto da Claudio Caligari, accanto a Valerio Mastandrea, e poi prende parte al cast de I fobici e Barbara. .

Negli anni duemila ha un ruolo in Almost Blue, di Alex Infascelli, tratto dal romanzo di Carlo Lucarelli e presentato alla Settimana internazionale della critica al Festival di Cannes 2001.

Tra gli altri film a cui ha preso parte, Tre punto sei, Emma sono io, con Cecilia Dazzi, Elda Alvigini e Pierfrancesco Favino, B.B. e il cormorano, e Andata e ritorno.

Nel 2004 Alex Infascelli lo chiama per il suo secondo film, Il siero della vanità, mentre l’attore e regista Sergio Castellitto lo inserisce nel suo Non ti muovere.

Ma il successo di pubblico arriva nel 2008 con il ruolo de Il Terribile nella serie tv Romanzo criminale, in onda su Sky Cinema 1.

L’anno successivo interpreta Ruggiero Perugini, capo della Squadra Antimostro, ne Il mostro di Firenze. Nel 2010 partecipa al film di Carlo Verdone Io, loro e Lara.

Negli stessi anni è tra i protagonisti della serie tv poliziesca La nuova squadra. Nel 2010 è sempre diretto da Castellitto ne La bellezza del somaro. Nel 2011 recita in Tutti al mare, e poi è di nuovo poliziotto in ACAB – All Cops Are Bastards, per la regia di Stefano Sollima, ed è tra i protagonisti del nuovo film di Carlo Verdone Posti in piedi in paradiso. Questi due ruoli gli valgono il Nastro d’argento al migliore attore non protagonista.

Nel 2013 è fra i protagonisti di Tutti contro tutti e poi di Buongiorno papà. Nel 2015 interpreta, assieme ad Alessandro Gassman, il film Se Dio vuole e Loro chi?, con Edoardo Leo.

Recita poi per Laura Morante, Paolo Genovese (Perfetti sconosciuti), e poi nella serie Rocco Schiavone. L’11 febbraio 2021 sbarca su Rai 3 Lui è peggio di me, show con Giorgio Panariello.

Marco Giallini: moglie, figli, fidanzata, vita privata

Nato in una famiglia operaia, Marco Giallini ha svolto da ragazzo lavori come l’imbianchino e il venditore di bibite. Nel 1993 ha sposato Loredana, da cui ha avuto due figli, Rocco e Diego, nati rispettivamente nel 1998 e nel 2004.

Nel 2011, a soli 40 anni, la moglie Loredana è morta per una emorragia cerebrale. Da allora, ha detto in una recente intervista al Corriere della Sera, non si è più innamorato: “Ma di chi? Ma perché? Innamorato ero di mia moglie. Per 27 anni, non ci siamo mai lasciati e non abbiamo mai litigato. Lei era la donna mia e io il suo uomo. Nel mondo, quante ce ne possono stare di persone per te? Una”.