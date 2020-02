ROMA – Marco Giallini non è solamente uno degli attori più gettonati del momento, è anche un grandissimo tifoso della Roma. Così venerdì scorso ha lasciato in fretta e furia il set per andare a vedere la partita della sua squadra del cuore allo stadio Olimpico. Purtroppo per lui, non è andata alla grande perché i giallorossi hanno perso in casa contro il Bologna.

La Roma ha segnato con Mkhitaryan e con un autogol di Denswil, gli ospiti hanno vinto grazie alla doppietta di Musa Barrow e alla marcatura di Orsolini. Questa sconfitta è costata cara alla Roma che adesso è scivolata al quinto posto, fuori dalla zona Champions League, a meno tre dall’Atalanta.

Marco Giallini è impegnato a teatro con lo spettacolo “Io sono babbo Natale”.

In questo momento, Marco Giallini è impegnato a teatro per le prove di “Io sono babbo Natale”. Come riporta Il Messaggero, questo spettacolo racconta le avventure di Ettore (Giallini), un ex galeotto dalla vita turbolenta e di Nicola (Proietti), un amabile signore che nasconde un festoso segreto.

Nel corso della sua carriera, Marco Giallini ha vinto i seguenti premi: