Marco Liorni, chi è il noto conduttore del programma La vita in diretta

Marco Liorni è un volto noto della televisione italiana. Conduttore televisivo e radiofonico e autore tv, Liorni ha condotto molti programmi di spicco come Saranno famosi, Buon pomeriggio Italia e Notti sul Ghiaccio. Dal 2011 al 2018 ha inoltre condotto il programma La vita in diretta. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata di Liorni.

Dove e quando è nato, età, biografia di Marco Liorni

Marco Liorni è nato a Roma il 6 agosto del 1965. Ha 57 anni. Muove i primi passi conducendo programmi per varie radio locali, tra cui Tele Radio Domani e Radio Incontro. Diventa un volto dell’emittente televisiva GBR con Cronaca nera e Domenica a tutto goal. Fa il suo esordio in televisione nel 1996 su Canale 5 a Verissimo, prima come inviato e poi finendo per sostituire alla conduzione Cristina Parodi.

Moglie, figli, dove vive, Instagram, curiosità e vita privata

Il conduttore è sposato con Giovanna Astolfi, la compagna con cui sta insieme dal 1997. I due si sposano nel 2014 e hanno due figlie, Emma e Viola. Liorni ha anche un altro figlio, Niccolò, da una precedente relazione. Il conduttore vive con la sua famiglia a Roma. Profilo Instagram: marcoliorni.

Nel film Notte prima degli esami – Oggi è lui a dare il via attraverso il suo programma radiofonico al flash-mob sul ponte Sant’Angelo, nel quale centinaia di persone si denudano contemporaneamente.

Ha vinto tre volte il Telegatto per Trenta ore per la vita, Saranno Famosi e Grande Fratello e una volta il Premio TV – Premio regia televisiva per La vita in diretta.

La carriera di Marco Liorni

Dalla prima edizione, nel 2000, fino alla settima, nel 2007, Liorni è l’inviato storico del Grande Fratello. Nel 2009 fa il suo esordio su Rai1 curando i collegamenti de I sogni son desideri, condotto da Caterina Balivo. Nel 2010 è conduttore e autore delle sedici puntate di Tra cielo e terra.

Liorni conduce nel 2011 con Lorella Landi Estate in diretta, la versione estiva de La vita in diretta. Nella stagione 2011/2012 conduce con Mara Venier Buon pomeriggio Italia!; nello stesso periodo conduce sempre con Mara Venier anche La vita in diretta su Rai1. Dal 2011 al 2013 e dal 2014 al 2018 conduce La vita in diretta su Rai1.

Per la stagione 2018/2019 è ideatore e conduttore del programma ItaliaSì, programma confermato anche nella stagione 2019/2020 e nella stagione 2020/2021. Liorni ha condotto anche il game show Reazione a catena.

