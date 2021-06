Marco Liorni chi è: età, altezza, figli, prima e seconda moglie, vita privata che conduttore che da oggi, lunedì 7 giugno,torna al timone di “Reazione a catena”. E’ il terzo anno di fila che Liorni conduce il quiz preserale dell’estate di Raiuno.

Dove e quando è nato Marco Liorni: la biografia di Marco Liorni

Marco Liorni è nato a Roma il 6 agosto 1965 ed ha 55 anni. Marco Liorni è nato sotto il segno del Leone, è alto 183 centimetri e pesa circa 72 chilogrammi.

Moglie e figli, la vita privata di Marco Liorni

Il presentatore ha tre figli, il suo primogenito si chiama Nicolò Liorni ed è nato da un matrimonio di cui si conosce poco e nulla. Il ragazzo ha circa vent’anni e studia all’università. Con il padre ha avuto un rapporto conflittuale: i due, da circa un anno, hanno recuperato ed ora dialogano molto.

Le altre due figlie si chiamano Emma e Viola. Sono nate dall’amore con l’attuale moglie Giovanna Astolfi. Lacoppia è insieme da molti anni e si è sposata solo nel 2014 negli Stati Uniti. Liorni ha tenuto nascosto il suo matrimonio fino all’anno seguente.

Marco Liorni, carriera televisiva: da La Vita in Diretta a Italia Sì

La sua carriera è iniziata nel 1996. Liorni, in questi anni ha condotto show, programmi radiofonici ed è stato anche autore televisivo.

Le trasmissioni dove abbiamo visto Marco Liorni sono tante, tra le più importanti ricordiamo il Grande Fratello come inviato, Saranno Famosi Affari Tuoi e La Vita in diretta che ha lasciato nel 2018 per passare alla conduzione di Italia Sì sempre su Rai Uno. L’ultima puntata della stagione di Italia Sì è andata in onda alle 16:45 di sabato 5 giugno.

Reazione a Catena al posto de L’Eredità

Reazione a Catena è la trasmissione del preserale di rai Uno che subentra a L’eredità che ritornerà dopo la pausa estiva, nella prossima stagione.

Eccezionalmente, quest’anno Reazione a Catena sarà inaugurata da “La Sfida Dei Campioni”, 8 squadre che si sono distinte nel 2020 non solo per la bravura, ma anche per la tenacia e la simpatia, in un torneo ad eliminazione diretta. Da martedì 15 giugno, poi, torneranno a sfidarsi le nuove squadre.

Reazione a Catena conferma la sua formula vincente, mettendo alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori. Oltre alla trasmissione televisiva, in onda su Rai1 tutti i giorni dal 7 giugno al 26 settembre, si potrà giocare con le parole e le associazioni anche su carta con la rivista settimanale.

Si tratta di un gioco che permette a tutti di scoprire o riscoprire alcune curiosità sulla lingua italiana.

liorni foto ansa

Eccezionalmente, quest’anno Reazione a Catena sarà inaugurata da “La Sfida Dei Campioni”, 8 squadre che si sono distinte nel 2020 non solo per la bravura, ma anche per la tenacia e la simpatia, in un torneo ad eliminazione diretta. Da martedì 15 giugno, poi, torneranno a sfidarsi le nuove squadre.

“Reazione a Catena” conferma la sua formula vincente, mettendo alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori. Oltre alla trasmissione televisiva, in onda su Rai1 tutti i giorni dal 7 giugno al 26 settembre, si potrà giocare con le parole e le associazioni anche su carta con la rivista settimanale.

“Reazione a Catena” è un gioco che permette a tutti di scoprire o riscoprire alcune curiosità sulla lingua italiana.