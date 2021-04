Chi è Marisela Federici: la contessa esperta di bon ton ospite a Italia Sì per funerali Filippo. Nella foto, la lite con Barbara D’Urso

Marco Liorni, chi è Marisela Federici: la contessa esperta di bon ton ospite a Italia Sì per funerali Filippo. Italia Sì, il contenitore di Rai1 condotto da Marco Liorni, oggi sabato 17 aprile ha anticipato l’orario d’inizio alle 15,45 per seguire in diretta i funerali del Principe Filippo di Edimburgo.

Chi è Marisela Federici

Marisela è nata a Caracas in Venezuela. All’anagrafe, il suo nome da nubile è Rivas y Cardona. La donna è nipote di Carlos Delgado Chalbaud, il presidente del Venezuela ucciso dal dittatore Marcos Pérez Jiménez. Marisela è cresciuta a Madrid dove la sua famiglia si era rifugiata: successivamente si è trasferita in Italia.

Marisela è la vedova del finanziario romano Paolo Federici

Marisela è la vedova del finanziere romano Paolo Federici. In Italia, la contessa si è specializzata Marisela in educazione e bon ton. La donna frequenta i salotti romani ma anche televisivi, da Forum a Pomeriggio Cinque. Durante queste trasmissioni, non sono mancate delle frecciatine con i conduttori e le conduttrici.

La lite con Barbara D’Urso

La più famosa è la lite con Barbara D’Urso. Durante un’ospitata televisica, la D’Urso le disse: “Non insegnarmi a fare il mio lavoro, altrimenti mi innervosisco! Se continui ad attaccarmi manderò in onda il filmato per cui tutti ti criticano, quello in cui tu ostenti la tua ricchezza”.

Marisela Federici, figli

Marisela Federici ha due figli. La più grande è Margherita Tamraz nata nel 1985 e figlia dell’egiziano Roger Tamraz, fondatore del colosso petrolifero Tamoil. Il matrimonio tra i due è terminato con il divorzio, ma tra i due è rimasta una profonda e affettuosa amicizia.

Margherita non è però figlia unica: a seguito dell’unione della madre con Paolo Federici, è nato suo fratello Eduardo. Quest’ultimo è un affermato uomo d’affari che si divide tra Londra e New York.